Тагильский «Дисней»: в Центральной городской библиотеке появится мультстудия для «особенных» детей

Полученные денежные средства тагильчане пустят на организацию детской мультстудии, которая поможет детям с ограниченными возможностями здоровья, а также детям из многодетных или малообеспеченных семей стать настоящими мультипликаторами. Теперь юные тагильчане смогут не только смотреть анимационные фильмы, но и сами создавать их: придумывать сюжеты, рисовать, мастерить и лепить героев, снимать и озвучивать свои мультики.

Благотворительные пожертвования в размере 45-ти тысяч рублей пойдут на покупку оборудования и программного обеспечения. Важной частью проекта станет профессиональное тифлокомментирование готовых анимационных картин, чтобы их смогли услышать незрячие или слабовидящие малыши.

В течение полугода, с июля по декабрь, будущие мультипликаторы освоят начальные знания компьютера, фотоаппарата, навыки лепки из пластилина и песочного рисования. Для родителей, педагогов и библиотекарей предусмотрены мастер-классы, консультации и выездные мероприятия по ознакомлению с техникой мульттерапии.

Все мультфильмы, созданные участниками проекта, организаторы планируют записать на диск. Анимационные картины предложат учреждениям реабилитационной направленности для некоммерческих просмотров.