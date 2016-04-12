Возле одного из домов на ГГМ в Нижнем Тагиле образовались провалы грунта: виноваты архитекторы – они не предусмотрели ливневую канализацию (ФОТО)

Произошёл провал грунта возле дома по Черноисточинскому шоссе, 7/2. Провал очень большой. Он возник вокруг люка канализации. Управляющая компания (далее – УК) мер не принимает, даже не огородили опасный участок написал вчера читатель в редакцию TagilCity.ru.

Сегодня днём читатель сфотографировал место. Кто-то из жителей промаркировал провал мусором, чтобы обезопасить соседей. Примечательно, что провал находится рядом с тротуаром. Местные жители говорят, что впервые его заметили и сообщили в управляющую компанию не менее недели назад.

Письменных заявлений от жильцов не поступало сообщили журналистам TagilCity.ru в приёмной УК «Городская управляющая компания».

Начальник участка, тем не менее, о проблеме знает.

Плотник там поставил треноги с красной тряпочкой, чтобы люди там не ходили. Провалы образовались возле канализационных люков. Это произошло из-за того, что воды стекают, а ливневой канализации у этого дома нет. При активном таянии стоки попадали в канализационные колодцы. Они промыли грунт. Грунт будет восстановлен. Будет привезен щебень, мы всё засыплем пообещала представительница УК Надежда в разговоре с журналистом TagilCity.ru.

Представители УК отметили, что в образовании провалов нет их вины. Виноваты проектировщики дома, не предусмотревшие для него ливневую канализацию.

Как это обычно бывает, у представителей УК есть и встречные претензии к жильцам дома, но на этот раз они коснулись не только собираемости платежей за коммунальные услуги:

Сегодня мы чистили пространство вокруг дома. Пивные бутылки выбрасываются из окон, окурки, ими всё засеяно. Хоть бы один вышел, когда я провожу субботники. Я сама собираю грязь и окурки. Хоть бы один вышел, но никто, никогда не выходит на субботники. А писать [в интернете – прим. ред.] они все мастаки пожаловалась начальник участка Надежда Константиновна.