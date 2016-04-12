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Возле одного из домов на ГГМ в Нижнем Тагиле образовались провалы грунта: виноваты архитекторы – они не предусмотрели ливневую канализацию (ФОТО)
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Возле одного из домов на ГГМ в Нижнем Тагиле образовались провалы грунта: виноваты архитекторы – они не предусмотрели ливневую канализацию (ФОТО)

12 апреля 2016, 18:00ОбществоПавел Щербина
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