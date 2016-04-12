ЖК «Светлый» в Екатеринбурге: зелёный уют за доступные деньги

Это комфортное жилье, построенное для людей, умеющих ценить окружающую среду, свое здоровье и благополучие. Для свободного времяпрепровождения через дорогу от ЖК находится развлекательный центр, недалеко – отель Ramada Yekaterinburg.

ЖК «Светлый» (город Екатеринбург), как ни один другой комплекс, с трех сторон окружен парком и берегом водохранилища, расположенного всего в 750 метрах от комплекса.

Территория, отведенная под строительство жилищного комплекса, составляет 6,69 Га. Высота возведенных здесь зданий варьируется от 25 до 31 этажа. При этом проводимое строительство обязательно учитывает естественный ландшафт природы, отводя зоны застройки, не нарушая естественной среды.

ЖК «Светлый» - это не только комфорт и качество, но и привлекательность, достигаемая строительством в одном стиле. Действительно, все дома комплекса представляют один и тот же стиль, гармонично сочетающийся с окружающей средой, являются ее дополнением. Вокруг зданий расположен лес, который как бы оберегает его от посторонних глаз, делая еще более уютным и живописным. А насладиться всей этой естественной красотой помогают панорамные окна, предусмотренные в лоджиях и квартирах. Такая идея со стороны архитектора – это возможность дать жильцам насладиться привлекательным ландшафтом.

Инфраструктура комплекса

Один из самых важных вопросов, касающийся не только ЖК «Светлый», но и любого другого комплекса заключается в инфраструктуре, иными словами, обустроенности. При строительстве домов данного комплекса большое значение уделялось именно удобству будущих жителей. Здесь есть все, чтобы молодым и престарелым людям, большим и маленьким семьям было максимально комфортно. Их вниманию предлагаются:

муниципальное дошкольное учреждение;

наземный паркинг;

спортивные площадки;

площадки для детей;

прогулочные зоны отдыха.

Первые этажи каждого из построенных домов отведены для общественного назначения. Площади рассчитаны на размещение:

магазинов;

торговых точек;

спортивных центров;

аптек;

медицинских центров;

центров дополнительного образования.

ЖК «Светлый» имеет собственную газовую котельную, а в ближайшем будущем вдоль Кольцовского тракта планируется построить большой торгово-развлекательный центр. Вместе с ним проводить досуг и выходные дни станет еще веселее.

Подъезд к комплексу будет максимально комфортным и удобным благодаря стараниям застройщиков, предусмотревшим съезд и выезд на Кольцовский тракт.

Расположение

Как уже было сказано выше, место расположения комплекса с позитивным названием «Светлый» дает возможность соприкоснуться с природой, каждый день любоваться ее красотой. Добраться до комплекса можно как на личном, так и на общественном транспорте.

Квартиры

Предлагаемые квартиры отделаны «под ключ». Высота потолков в помещении – 2,7 м. Для продажи представлены 1 и 2-х комнатные квартиры с полной отделкой. В санузле уже установлены раковина, ванная и унитаз. Кроме того, квартиры уже располагают счетчиками горячей, холодной воды и электроэнергии; приборами тепла.

Для большего удобства всем покупателям предложено выбрать один из девяти планировочных вариантов.

Приобрести квартиру в ЖК «Светлый» на выгодных условиях несложно. Скидки на наличный расчет, условия рассрочки, ипотека от ведущих банков – вот основные из выгодных предложений, которые часто обновляются, давая возможность потенциальным покупателям выбрать то, что именно нужно.