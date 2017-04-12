Главный специалист Роспотребнадзора Нижнего Тагила оштрафован на 5 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей
12 апреля 2017, 10:40Общество
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Прокуратура Нижнего Тагила провела проверку в территориальном отделении Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Основанием послужило обращение местной жительницы.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ходе проверки установлено, что местная жительница обратилась в РПН в ноябре 2016 года, рассмотрение дела было поручено главному специалисту-эксперту отдела. Однако в положенный законом семидневный срок обращение в надлежащую инстанцию не направлено, отметки об отправке корреспонденции также нет.
Как сообщает надзорное ведомство, отстутствует документация о проводимой проверке и подтверждение о направлении ответа в адрес обратившейся гражданки.
Прокуратура передала материалы в отношении сотрудника РПН в Тагилстроевский суд, который вынес решение наложить на должностное лицо штраф в размере 5 тысяч рублей.
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