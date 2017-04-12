Главный специалист Роспотребнадзора Нижнего Тагила оштрафован на 5 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей

В ходе проверки установлено, что местная жительница обратилась в РПН в ноябре 2016 года, рассмотрение дела было поручено главному специалисту-эксперту отдела. Однако в положенный законом семидневный срок обращение в надлежащую инстанцию не направлено, отметки об отправке корреспонденции также нет.