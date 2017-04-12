Похоронная фирма Екатеринбурга подозревается в сговоре с полицией: проводится проверка
12 апреля 2017, 11:55Общество
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В Екатеринбурге началась проверка похоронной организации, которая подозревается в сговоре с сотрудниками полиции.
Сюжеты: Екатеринбург
Основанием для проверки послужило обращение семьи из Екатеринбурга, которая сообщила, что сразу после смерти их родственницы им позвонили якобы из полиции и настоятельно рекомендовали воспользоваться услугами конкретного ритуального агентства.
Предположительно, как пишет REGNUM, медики, выезжающие на летальные случаи, обязаны сообщать об этом в полицию, а правоохранители за вознаграждение информируют о смертях ритуальное агентство.
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