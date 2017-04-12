Предтреники: состав, действие, как употреблять

Для тех, кто желает увеличить силовые показатели, нарастить мышцы, повысить свою выносливость, предтреники станут идеальным вариантом. Кроме того, данные добавки хорошо сжигают подкожный жир. В целом, данный спортпит делает тренировочный процесс более результативным. В составе может содержаться около 20 различных компонентов. Перечислим основные.

Из чего состоят предтренировочные комплексы?

Креатин, который способствует увеличению силовых показателей и стимуляции роста мышечной ткани.

Аргинин, который питает мышечные ткани, приливает кровь к мышцам.

Геранамин – стимулятор центральной нервной системы.

ВСАА – это 3 аминокислоты, необходимые для питания мышц и остановки процессов катаболизма.

Бета-аланин – способствует росту мышц и их быстрому восстановлению после тренировок.

Витаминные комплексы. Насыщают организм полезными элементами, так необходимыми активному спортсмену.

Кофеин – ещё один стимулятор ЦНС.

Вредны ли предтреники?

Как вы могли заметить, в составе добавок содержится много стимуляторов и элементов, оказывающих воздействие на сердце и сосудов. Поэтому, если у вас есть проблемы с сердцем или вы старше 50 лет, не рекомендуем использовать предтреники. В качестве побочных эффектов возможны и проблемы с пищеварительным трактом из-за личной непереносимости отдельных компонентов. Поэтому перед покупкой желательно внимательно ознакомиться с составом предтренировочного комплекса. Какие предтренировочные комплексы лучшие?

Здесь мы перечислили добавки, которые доказали свою эффективность временем, имеют положительные рекомендации от профессиональных спортсменов.

Psychotic от Insane Labs;

Stimul8 от Finaflex;

Defcon 1 от Platinum Labs;

Stimaholic от Genomyx;

Methyldrene EPH от Cloma Pharma;

Angel Dust от BlackStone Labs;

Mesomorph от APS.

Обзор предтренировочного комплекса Stimul8

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Как их употреблять?

Инструкция по приему указана на каждой упаковке добавок. Если следовать ей, то вы получите максимальный эффект. Не стоит допускать передозировки – это может быть вредно для здоровья. Не используйте предтреники во время отдыха – в это время лучше употреблять такие питательные элементы, как аминокислоты, протеин и т.д. Заказать предтренировочные комплексы по доступной цене можно у нас.