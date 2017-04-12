Разыскиваемая за кражу и подозреваемая в мошенничестве жительница Нижнего Тагила была задержана при участии журналиста TagilCity.ru

Находящуюся в оперативном розыске Анну Смирнову, сидящую в машине на ул. Островского в сопровождении мужчины, по дороге на работу утром 12 апреля увидел журналист TagilCity.ru. Напомним, в полицию на девушку заявил арендодатель, обнаруживший пропажу мебели и электроники в сдаваемом ей жилье.

С информацией о месте нахождения разыскиваемой девушки журналист обратился в отделение полиции №16. Дежурный связался с сыщиком, расследующим её дело. Тот спустился в холл к журналисту и уточнил, где именно тот видел подозреваемую. Затем они вместе подошли к автомобилю, который стоял на том же месте, что и 10 минут назад.

После того как девушка в машине представилась, сыщик спросил у неё, почему она не является в полицию. Объяснил ей, что она находится в розыске. На что девушка ответила, что ожидала адвоката. После этого девушка была сопровождена в отделение, а журналист TagilCity.ru получил от сыщика устную благодарность за бдительность.

По словам сотрудников пресс-группы УВД, девушка действительно готовилась к тому, чтобы самостоятельно прийти в полицию.

На девушку вышли сотрудники уголовного розыска. Они убедили её, что в её интересах самой прийти в полицию. Сидя в машине, вероятно, она готовилась к этому отметили сотрудники пресс-группы УВД Нижнего Тагила.

По информации полиции, в настоящее время по факту действий девушки возбуждено уголовное дело о краже. По факту заявления о мошенничестве проводится проверка. Граждан, пострадавших от её действий, просят обращаться в полицию.