Уральские ученые создали прибор для лечения депрессии (ФОТО)

Новый прибор для лечения депрессии создан на базе двух блоков. Первый - формирует систему пространственно-распределенных импульсов тока, воздействующих на проводящие нервные пути шеи. Второй блок, предназначенный для ввода данных, создан на базе смартфона.

Прибор может применяться как в амбулаторных, так и в домашних условиях. Данное изобретение заняло третье месте из представленных 192 проектов на конкурсе Open Innovations Startup Tour фонда «Сколково». Нейроэлектростимулятор разработан учеными Центра неинвазивной инженерии УрФУ.

Уже готова документация по новому проекту, создан прототип прибора. Несколько заявок на изобретение находится в стадии оформления, получено два патента по данной теме, сообщает «Российская газета».