Уральские ученые создали прибор для лечения депрессии (ФОТО)
На Урале ученые изготовили аппарат, способный лечить депрессивные состояния.
Новый прибор для лечения депрессии создан на базе двух блоков. Первый - формирует систему пространственно-распределенных импульсов тока, воздействующих на проводящие нервные пути шеи. Второй блок, предназначенный для ввода данных, создан на базе смартфона.
Прибор может применяться как в амбулаторных, так и в домашних условиях. Данное изобретение заняло третье месте из представленных 192 проектов на конкурсе Open Innovations Startup Tour фонда «Сколково». Нейроэлектростимулятор разработан учеными Центра неинвазивной инженерии УрФУ.
Фото: ZNAK
Уже готова документация по новому проекту, создан прототип прибора. Несколько заявок на изобретение находится в стадии оформления, получено два патента по данной теме, сообщает «Российская газета».
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