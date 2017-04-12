Вахонин Олег Витальевич
12 апреля 2017, 12:17Общество
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Победитель Премии «Человек года 2016» в номинации «За силу духа», главный специалист, АО «НПК «Уралвагонзавод» проектный институт «Тагилтрансмашпроект».
Сюжеты: Нижний Тагил
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