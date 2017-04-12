Жалоба жильца стала причиной многочисленных проверок кальянной на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле (ФОТО)

От неё нет никакого покоя, наплыв посетителей приходится на вечернее и ночное время, во дворе постоянно шум, крики, у кальянной стоят люди на улице и курят, разбрасывая у дома окурки. Тут же они ходят по малой нужде. Посетители из кальянной выходят неадекватные, а с открытием в доме магазина, где продают спиртное, в кальянной видимо начали ещё и выпивать. Совсем недавно группа молодых людей, выйдя из кальянной, залезла на капот и крышу машины жителя дома и устроила фотосессию говорилось в одной из жалоб.

Так как мнение одного человека может, порой, сильно отличаться от мнения большинства, журналист портала TagilCity.ru побывал на месте событий и поговорил с жильцами и владельцем кальянной, Константином. Последний рассказал, что контролирующие органы закономерно отреагировали на жалобы, и в его заведении провели уже около полудюжины проверок:

За неделю у нас прошло около семи проверок из разных органов. Приходили и от администрации, делали контрольные закупки, но факты не подтвердились. Претензий к нам нет никаких. У нас есть договор аренды, и всё максимально легально сообщил Константин.

Но что на этот счёт говорят жильцы из соседних подъездов? Действительно ли им мешают клиенты кальянной или в обращениях в администрацию всё было преувеличено? Как оказалось, некоторые жильцы действительно настроены против кальянной, но их претензии основаны скорее на слухах:

Нехорошо, конечно. Они же там наркотой увлекаются. Курят-то наркоту, это же понятно. А потом начинают тут ходить-бродить. Я не знаю, зачем согласился наш председатель ТСЖ. Ночью слышно, что ходят, разговаривают, что тут движение. Но криков, оров я не слышала. Серьёзного пока ничего не было. Не знаю, как дальше будет рассказала женщина пенсионного возраста.

Другая пенсионерка опасается, что клиенты заведения начнут причинять проблемы летом, когда погода будет благоприятствовать нахождению на улице:

Лето впереди, а рядом винный магазин. Они, оказывается, до четырех часов ночи могут веселиться. Это сейчас их мало, может, многие не знают об этом месте. А узнают и летом поползут как муравьи. Эта кальянная тут вообще не нужна. Они тут все обкурятся. Я слышала, что кто-то тут уже малую нужду справлял. Если будут нарушения, мы будем об этом писать сказала она.

Причина такого негатива кроется в непонимании того, что собой представляет кальянная, считает Константин:

Люди разные, есть такие, которым в принципе не нравится такое явление, как кальянная. Это, обычно, пожилые люди. Для них это непонятно, поэтому они против.

Некоторые более молодые жители дома выдвигают конкретные претензии. Так, одной молодой женщине ночная активность клиентов кальянной мешает спать:

Ночью, часа в два-три, орут. Машины тут ставят. У меня был спокойный двор, можно было окно открывать. В зимний период окна закрыты, а что летом будет? Шумные компании даже через закрытые окна слышно. А они ещё курят, пока такси ждут, дым в комнату будет идти сказала она журналисту портала TagilCity.ru.

Администрация кальянной не пропускает такие жалобы мимо ушей и пытается свести конфликтные моменты с жильцами к минимуму. Так, руководство собирается поставить пластиковые двери перед спуском в подвал, чтобы гости могли там покурить, а писающих на улице и прочих «нежелательных» клиентов просит выбирать для досуга другие заведения:

Если человек ведёт себя неадекватно, мешает жильцам, то этого достаточно, чтобы отказать человеку в обслуживании. Примеры уже есть. Мы ожидаем понимания от наших гостей, адекватности и уважения к жильцам дома. Если мы этого не видим, то нам их проще не принимать. Сейчас мы вводим карточную систему, чтобы к нам приходили только владельцы этих карт, либо по рекомендации владельца. Это нужно в первую очередь для того, чтобы публика была адекватной, и мы имели законные основания отказать человеку в посещении рассказал Константин.

При этом, по словам владельца, конфликтные ситуации решаются внутри помещения, а никак не на улице:

Были, конечно, конфликтные компании, но всё это решалось прямо здесь. Потом их провожали до выхода со двора и на улицу. Сам формат нашего заведения располагает не к шуму и веселью, а к посиделкам своими компаниями.

Здесь стоит отметить, что со всех сторон двор огорожен забором с дверьми. Плакат на одной из них сообщает, что после 21 часа двери закрывают. Клиенты, приходя в кальянную, звонят в видеозвонок.

На основании жалоб в администрацию свою проверку кальянной провела и полиция Нижнего Тагила. Полицейским не удалось установить факт проведения фотосессии на чужом автомобиле:

Не нашлось ни хозяина автомобиля, ни машины. Заявлений по поводу порчи имущества тоже не было. По факту нарушения тишины собранные материалы направлены в администрацию для принятия решения сообщили в пресс-службе полиции.

Показательно, что жалоба на шумных клиентов поступала в администрацию города и в отношении кальянной по адресу Ленина, 23. Через некоторое время собственник принял решение переместить бизнес в другое место. По словам сотрудников этой кальянной, причина переезда не связана с полученной администрацией жалобой.

Напомним, в прошлом году жители Нижнего Тагила были возмущены размещением кальянного клуба рядом с одной из школ.