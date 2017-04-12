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Жители 9-го посёлка Нижнего Тагила опасаются остаться без централизованного отопления: не все могут позволить себе переход на отопление газом (ФОТО)
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Жители 9-го посёлка Нижнего Тагила опасаются остаться без централизованного отопления: не все могут позволить себе переход на отопление газом (ФОТО)

12 апреля 2017, 18:20ОбществоПавел Щербина
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