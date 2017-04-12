Жители 9-го посёлка Нижнего Тагила опасаются остаться без централизованного отопления: не все могут позволить себе переход на отопление газом (ФОТО)

Обеспокоенность среди жителей частного сектора на Вагонке, именуемого Девятым посёлком, вызвало уведомление, полученное некоторыми из них.

В тексте уведомления, с полной версией которого можно ознакомиться ниже, говорится:

Учитывая, что в настоящее Администрацией города проведены работы по газификации частного сектора, у потребителей появилась возможность перехода на альтернативный вид топлива – газ. Считаем целесообразным и необходимым в кратчайшее время осуществить перевод частного сектора Девятого посёлка Дзержинского района на газовое отопление с последующим отключением от централизованной системы теплоснабжения и полным прекращением предоставления услуги теплоснабжения частного сектора 9-го посёлка с 2018 года.

Получив это уведомление, жители посёлка обратились в редакцию TagilCity.ru. Они сообщили о том, что цена перехода на газ неподъёмна для многих из них. Потому сообщение о грядущем отключении отопления они восприняли как реальную угрозу замёрзнуть.

Понятно, что городу невыгодно обслуживать и содержать убыточные теплосети. Проще закрыть вентиль и оставить людей наедине со своими проблемами. Получается, что с января 2018 года (или уже с сентября 2017?) Администрация оставит замерзать всех, у кого нет финансовой возможности подключить газовое отопление? А кто-нибудь спросил, почему люди не переходят на газовое отопление? Причина проста - стоимость перехода! Я проанализировала цены в Нижнем Тагиле. Получилось, что реальная цена подключения для каждой семьи в среднем (огромное количество документов + оборудование + монтаж и еще много чего) – около 150 - 200 тыс. руб. Для большинства это огромная, нереальная, неподъемная сумма. В поселке проживает очень много одиноких пенсионеров с пенсией в 10-15 тыс. руб., которым помочь вообще некому. И даже при наличии у кого-то этой суммы наличных, до начала следующего отопительного сезона, вряд ли можно успеть. Имеет ли право Администрация города оставлять замерзать людей в своих домах, предупредив уведомлением за 6 месяцев до начала следующего отопительного сезона? -- возмутилась жительница посёлка Наталья в письме в редакцию портала TagilCity.ru.

Один из домов Девятого посёлка.

Журналисты TagilCity.ru побывали в посёлке и осмотрели созданную газовую инфраструктуру. Действительно, от жёлтых газовых труб с надписью «огнеопасно» ответвления идут далеко не в каждый дом, а значит, многие жители посёлка отапливаются и готовят пищу по-старинке.

Улица Калинина. По каждой из сторон улицы проходят газовые трубы.

Газовая инфраструктура посёлка.

За комментарием о том, действительно ли жители Девятого посёлка в скором будущем останутся без отопления, журналисты TagilCity.ru обратились в администрацию Нижнего Тагила.

Городские власти решительно опровергли информацию о планах по отключению Девятого посёлка от отопления.

В настоящее время на территории Девятого посёлка ведётся планомерная работа по подключению жителей к газовым сетям. После их перехода на альтернативный вид топлива – газ, необходимость в централизованном отоплении отпадёт сама собой, и тогда оно будет отключено. Однако никакого принудительного отключения ни с начала отопительного сезона в 2017 году, ни с 2018 года – не запланировано подчеркнула руководитель пресс-службы Администрации Нижнего Тагила - Галина Кобяк.

Напомним, осенью минувшего года из-за неудавшегося подключения к газовому отоплению многие жители пригородного села Бродово были вынуждены обогревать своё жилье с помощью конвекторов. В администрации Нижнего Тагила журналистов TagilCity.ru заверили, что в случае с Девятым посёлком эта ситуация не повторится.