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Новости Нижнего Тагила

19 миллионов рублей ущерба: банда автоворов осуждена в Екатеринбурге

12 апреля 2018, 08:00Добавить новость
авто,город,Екатеринбург,закон,кража,нарушение,полиция,прокуратура,Свердловская область,транспорт,автоворы
В столице Урала 11 апреля осудили группу автоворов. Пятеро злоумышленников от 26 до 35 лет орудовали в Екатеринбурге в период с 2013 по 2016 год. Ущерб от их деятельности составил около 19 миллионов рублей.

Зачастую автоворы орудовали в торговых центрах, когда владельцы автомобилей уходили за покупками. Кроме того, один из членов банды в одиночку угнал мотоцикл, когда на встрече с продавцом якобы попросил транспортное средство, чтобы опробовать его ходовые качества.

Замки автомобилей воры отпирали при помощи электронных гаджетов. Впоследствии машины переправляли в Казахстан. Идентификационные номера при этом воры изменяли. Среди популярных марок авто – Lexus, Nissan, Kia и другие иномарки.

Кроме этого, банда в июне 2013 года совершила разбойное нападение на мужчину, украв из его квартиры драгоценности на сумму около миллиона рублей.

Суд назначил троим членам банды восемь лет колонии строгого режима, а двое других были осуждены на четыре года и пять лет соответственно. Часть похищенного была возвращена законным владельцам, сообщил полковник Горелых, начальник пресс-службы областной полиции.

 
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