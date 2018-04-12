19 миллионов рублей ущерба: банда автоворов осуждена в Екатеринбурге

Зачастую автоворы орудовали в торговых центрах, когда владельцы автомобилей уходили за покупками. Кроме того, один из членов банды в одиночку угнал мотоцикл, когда на встрече с продавцом якобы попросил транспортное средство, чтобы опробовать его ходовые качества.
Замки автомобилей воры отпирали при помощи электронных гаджетов. Впоследствии машины переправляли в Казахстан. Идентификационные номера при этом воры изменяли. Среди популярных марок авто – Lexus, Nissan, Kia и другие иномарки.
Кроме этого, банда в июне 2013 года совершила разбойное нападение на мужчину, украв из его квартиры драгоценности на сумму около миллиона рублей.
Суд назначил троим членам банды восемь лет колонии строгого режима, а двое других были осуждены на четыре года и пять лет соответственно. Часть похищенного была возвращена законным владельцам, сообщил полковник Горелых, начальник пресс-службы областной полиции.
19 миллионов рублей ущерба: банда автоворов осуждена в Екатеринбурге12 апреля 2018, 08:00Добавить новость
Зачастую автоворы орудовали в торговых центрах, когда владельцы автомобилей уходили за покупками. Кроме того, один из членов банды в одиночку угнал мотоцикл, когда на встрече с продавцом якобы попросил транспортное средство, чтобы опробовать его ходовые качества.
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