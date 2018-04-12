-50% на герметизацию фиссур В АПРЕЛЕ!

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Фиссуры - это естественные канавки и бороздки, локализующиеся на эмали так называемой жевательной поверхности зубов. Особое их расположение, форма и размеры зачастую затрудняют нормальный гигиенический уход за полостью рта. Более того, толщина эмали в этих областях в несколько раз меньше, нежели на самих жевательных буграх. Как следствие, здесь постоянно скапливается большое количество бактерий, в результате жизнедеятельности которых и образуется кариес.
Для того чтобы избежать развития этого стоматологического заболевания, специалисты сегодня рекомендуют особую процедуру, которая носит название герметизация фиссур зубов. Это практический метод, подразумевающий физическую изоляцию имеющихся углублений от контакта с внешней средой, то есть с пищей и различными микробами. Используемый материал не допускает механического повреждения эмали.
Подробно о процедуре можно прочитать - здесь.
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