-50% на герметизацию фиссур В АПРЕЛЕ!

Фиссуры - это естественные канавки и бороздки, локализующиеся на эмали так называемой жевательной поверхности зубов. Особое их расположение, форма и размеры зачастую затрудняют нормальный гигиенический уход за полостью рта. Более того, толщина эмали в этих областях в несколько раз меньше, нежели на самих жевательных буграх. Как следствие, здесь постоянно скапливается большое количество бактерий, в результате жизнедеятельности которых и образуется кариес.