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Новости Нижнего Тагила

«Библионочь-2018» в Нижнем Тагиле будет посвящена 100-летию библиотеки

12 апреля 2018, 21:30Добавить новость
Нижний Тагил,Библионочь,библиотека,читатели,книги,газеты,творчество
20 апреля в 19:00 в Центральной городской библиотеке пройдет «Библионочь-2018». Здесь в течение нескольких часов будут работать различные творческие площадки.
 В том году темой «Библионочи» стало празднование 100-летия библиотеки. Для посетителей будут организованы экскурсии в темноте, чтение тактильных книг, а также тактильные экскурсии по выставке деревянных моделей и просмотр фрагментов фильмов с тифлокомментированием.

В студии звукозаписи можно будет попробовать себя в роли радиоведущего – например, прочитать стихотворение или отрывок из литературного произведения. В одном из залов будут представлены старинные журналы начала 20-го века и подшивки тагильских газет 30-х годов.
Также читателей ждут уроки каллиграфии, салон гаданий, площадка интеллектуальных игр «Знаниум», литературный чат, квиз «Мегамозг», игротека «Настолки», литературное кафе «Юбилейное» и многое другое.

Юных читателей ждут кукольные спектакли и чтение сказок, мастер-классы по изготовлению волшебной палочки и черлидингу, конкурс кричалок и рисование песком.





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