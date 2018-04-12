«Библионочь-2018» в Нижнем Тагиле будет посвящена 100-летию библиотеки

20 апреля в 19:00 в Центральной городской библиотеке пройдет «Библионочь-2018». Здесь в течение нескольких часов будут работать различные творческие площадки.

В одном из залов будут представлены старинные журналы начала 20-го

века и подшивки тагильских газет 30-х годов.









Юных читателей ждут кукольные спектакли и чтение сказок, мастер-классы по изготовлению волшебной палочки и черлидингу, конкурс кричалок и рисование песком.





Также читателей ждут уроки каллиграфии, салон гаданий, площадка интеллектуальных игр «Знаниум», литературный чат, квиз «Мегамозг», игротека «Настолки», литературное кафе «Юбилейное» и многое другое.

В студии звукозаписи можно будет попробовать себя в роли радиоведущего – например, прочитать стихотворение или отрывок из литературного произведения.