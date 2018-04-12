Екатеринбуржец отработает 240 часов за публикацию экстремистских материалов в соцсети

В 2014 году Х. Заргаров на страничке в соцсети опубликовал видеозаписи, возбуждающие ненависть к людям, не являющимся мусульманами.

В 2017 году он был задержан сотрудниками ФСБ. В ходе следствия Заргаров раскаялся в содеянном и оказывал помощь следствию, сообщает пресс-служба УФСБ России по Свердловской области.