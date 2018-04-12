Екатеринбуржец отработает 240 часов за публикацию экстремистских материалов в соцсети
12 апреля, 17:10Общество
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Жителя Екатеринбурга суд приговорил к 240 часам обязательных работ за распространение экстремистских материалов в Интернете.
Сюжеты: Екатеринбург
В 2014 году Х. Заргаров на страничке в соцсети опубликовал видеозаписи, возбуждающие ненависть к людям, не являющимся мусульманами.
В 2017 году он был задержан сотрудниками ФСБ. В ходе следствия Заргаров раскаялся в содеянном и оказывал помощь следствию, сообщает пресс-служба УФСБ России по Свердловской области.
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