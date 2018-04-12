Глава ГИБДД Свердловской области Юрий Демин покидает свой пост

Официальная причина увольнения Демина - истечение срока трудового договора. Указ об увольнении поступил в областной главк из Москвы.

Вопрос о снятии Демина с должности поднялся после ДТП, устроенного его заместителем Александром Юнусовым 28 марта. Юнусов также уволен со службы.

На момент поступления приказа об увольнении Демин пребывает в отпуске, уточняет «Znak».