Глава ГИБДД Свердловской области Юрий Демин покидает свой пост
12 апреля, 19:05Общество
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С 12 апреля начальник управления ГИБДД по Свердловской области Юрий Демин уволен со службы.
Сюжеты: Екатеринбург
Официальная причина увольнения Демина - истечение срока трудового договора. Указ об увольнении поступил в областной главк из Москвы.
Вопрос о снятии Демина с должности поднялся после ДТП, устроенного его заместителем Александром Юнусовым 28 марта. Юнусов также уволен со службы.
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