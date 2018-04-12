Конкурс на проведение изысканий по парку «Восточный» объявлен в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле объявлен конкурс на проведение изысканий по проекту индустриального парка «Восточный». Информация была опубликована на портале госзакупок. Максимальная цена контракта составляет 2,6 миллиона рублей.
Речь идёт об изысканиях по объекту инженерной и транспортной инфраструктуры. За деньги подрядчик проведёт исследование, по итогам которого будет отобрано 12 монолитов, а также будут изучены гидрометеорологические условия выбранного участка и его экологические показатели.
Территория под индустриальный парк в 65 гектаров расположится в Тагилстроевском районе города. Подрядчик должен будет учесть, что на месте разместится порядка 9 километров новых дорог, появятся очистные сооружения промышленных стоков, а также трансформаторных подстанций, сетей водоотведения, электро- и газоснабжения, сетей связи и видеонаблюдения.
Победители конкурса будет определены 23 апреля. Подрядчик, согласно техническому заданию, обязуется выполнить работы в течение 24 календарных дней с момента заключения договора, передает издание «Znak.com».
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