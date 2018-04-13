«Мегамарт» оштрафован за торговлю токсичной «незамерзайкой» в Свердловской области

В Свердловской области в двух магазинах сети АО «Дикси Юг» обнаружили токсичную стеклоомывающую жидкость. Сеть оштрафована на 600 тысяч рублей.

Роспотребнадзор требует от АО «Дикси Юг» отозвать токсичную «незамерзайку» из своих магазинов. Опасный товар обнаружен в двух магазинах – «Мегамарт» в Екатеринбурге по адресу ул. Академика Шварца,1 и «Минимарт» в Верхней Пышме на ул. Кривоусова, 18б. Оба магазина сети были оштрафованы на 300 тысяч рублей.





Стеклоомывающая жидкость производства ООО «Байкал Аква» признана опасной из-за содержащегося в ней метанола. Производитель был ликвидирован.





Суд обязал сеть отозвать опасную продукцию из своих магазинов. Также АО «Дикси Юг» было обязано разместить на официальном сайте информацию об опасном продукте. Сеть не выполнила требование суда, к делу привлекут судебных приставов, передает «УралБизнеКонсалтинг».