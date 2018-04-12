«Мегамарт» оштрафован за торговлю токсичной «незамерзайкой» в Свердловской области

Роспотребнадзор требует от АО «Дикси Юг» отозвать токсичную «незамерзайку» из своих магазинов. Опасный товар обнаружен в двух магазинах – «Мегамарт» в Екатеринбурге по адресу ул. Академика Шварца,1 и «Минимарт» в Верхней Пышме на ул. Кривоусова, 18б. Оба магазина сети были оштрафованы на 300 тысяч рублей.