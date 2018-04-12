Новая скульптура может появиться на южном въезде в Нижний Тагил

В рамках мероприятий, приуроченных к 300-летию Нижнего Тагила, в городе может появиться новая скульптура. Разместится она на въезде в Нижний Тагил: на пересечении улиц Садоводов, Красногвардейской и Свердловского шоссе.

В Нижнем Тагиле на месте транспаранта с надписью «С праздником, любимый город!» может появиться новая скульптура, которая будет обозначать южный въезд в Нижний Тагил.





Планируется, что скульптура будет выполнена в виде знака с надписями «Нижний Тагил» и «Не словами, а делами». Последняя, отметим, является девизом Демидовых. Начальник управления культуры Светлана Юрчишина сообщила, что авторы должны передать с помощью художественных приемов смысл этого высказывания.





Принять участие в конкурсе эскизов приглашаются скульпторы и художники из Нижнего Тагила и других городов России. Подать заявку на участие можно до конца апреля.





Автор лучшего эскиза получит денежное поощрение в размере 30 тыс. рублей, а если проект окажется интересным, то управление культуры начнет поиск средств на его воплощение в жизнь, пишут «Все новости».