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Новая скульптура может появиться на южном въезде в Нижний Тагил
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новая скульптура может появиться на южном въезде в Нижний Тагил

12 апреля, 09:30Общество
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