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Новости Нижнего Тагила

30 тысяч рублей получит победитель конкурса знаковой скульптуры в Нижнем Тагиле

12 апреля 2018, 20:05Добавить новость
администрация,город,деньги,конкурс,культура,музей,Нижний Тагил,Демидовы,нижнетагильский музей изобразительных искусств,скульптура

6 апреля в Нижнем Тагиле начался первый отборочный этап приема заявок на конкурс на лучшее воплощение знаковой скульптуры. Победитель сможет украсить своим произведением южный въезд в Нижний Тагил.

Конкурс организовал Нижнетагильский музей изобразительных искусств. Организаторы считают, что новый объект будет способствовать формированию положительного образа Нижнего Тагила.

Желающим принять участие нужно создать эскиз и макет скульптуры. Высоту объекта предлагается сделать от 4 до 6 метров. Главное условие для конкурсантов – отразить в скульптуре девиз Демидовых «Делом, не словами».

В других аспектах воплощения скульптуры менее строгие требования. Авторы смогут выбрать платформу для скульптуры и будут минимально ограничены в выборе материалов.

Заявки на конкурс принимаются до 30 апреля. До 31 мая все участники конкурса должны будут представить готовые работы в электронном виде. 30 июня отберут лучшие макеты, среди которых назовут победителя.

Победитель получит премию 30 тысяч рублей и возможность реализовать свою идею, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

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