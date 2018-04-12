30 тысяч рублей получит победитель конкурса знаковой скульптуры в Нижнем Тагиле

6 апреля в Нижнем Тагиле начался первый отборочный этап приема заявок на конкурс на лучшее воплощение знаковой скульптуры. Победитель сможет украсить своим произведением южный въезд в Нижний Тагил.

Конкурс организовал Нижнетагильский музей изобразительных искусств. Организаторы считают, что новый объект будет способствовать формированию положительного образа Нижнего Тагила.





Желающим принять участие нужно создать эскиз и макет скульптуры. Высоту объекта предлагается сделать от 4 до 6 метров. Главное условие для конкурсантов – отразить в скульптуре девиз Демидовых «Делом, не словами».





В других аспектах воплощения скульптуры менее строгие требования. Авторы смогут выбрать платформу для скульптуры и будут минимально ограничены в выборе материалов.





Заявки на конкурс принимаются до 30 апреля. До 31 мая все участники конкурса должны будут представить готовые работы в электронном виде. 30 июня отберут лучшие макеты, среди которых назовут победителя.

Победитель получит премию 30 тысяч рублей и возможность реализовать свою идею, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.