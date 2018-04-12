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Новости Нижнего Тагила

Подготовка коцессии по обеспечению Нижнего Тагила чистой водой подходит к концу

12 апреля 2018, 22:30Добавить новость
Нижний Тагил,водоснабжение,очистка воды,концессия,водохранилище,сточные воды
В Администрации Нижнего Тагила состоялось очередное совещание по вопросам подготовки концессионного соглашения в отношении отдельных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения города.
 Главным моментом обсуждения стал пункт о бесперебойной подаче очищенной воды в центральную систему холодного водоснабжения и непрерывность очистки сточных вод. Сторонами достигнуто полное взаимопонимание по данному вопросу. Проект соглашения находится в завершающей стадии разработки.

На совещании также было отмечено, что модернизация сетей водоснабжения не включена в объем концессионного соглашения, но их замену планировать необходимо. Глава города Сергей Носов потребовал завершить ревизию магистральных водоводов и сетей в черте города в течение 2018 года. В рамках работ предстоит оценить технические и эксплуатационные характеристики трубопроводов протяженностью около 560 км. На основании полученной информации будет разработан план действий и рассчитана стоимость ремонта и замены канализационной и водоснабжающей системы города.


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