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Подготовка коцессии по обеспечению Нижнего Тагила чистой водой подходит к концу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подготовка коцессии по обеспечению Нижнего Тагила чистой водой подходит к концу

12 апреля, 22:30Общество
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