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Новости Нижнего Тагила

Замначальника ГИБДД Свердловской области уволен после пьяного ДТП

12 апреля 2018, 17:45Добавить новость
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11 апреля вышел приказ об увольнении замначальника ГИБДД Свердловской области Александра Юнусова. Юнусов уволен из ГИБДД за попытку скрыться с места ДТП.

28 марта 2017 года Юнусов на своем личном автомобиле в Екатеринбурге врезался в Toyota Land Cruiser. Полковник не остался на месте аварии и попытался скрыться. Патрульным удалось задержать нарушителя. Предполагается, что Юнусов находился за рулем в пьяном виде. Задержанный отказался пройти медицинское освидетельствования, уточняет «Комсомольская правда».

11 апреля в соответствии с приказом начальника ГУ МВД должностное лицо уволено из системы МВД РФ по отрицательным мотивам — за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, -- рассказал глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

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