+1
Свердловская область
Нижний Тагил
+1
вечер: +3
ночь: -1
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 64.06 + 1.69
EUR 79.28 + 2.43
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Жарить шашлыки станет опасно: пожароопасный период начинается в Свердловской области

12 апреля 2018, 16:10Добавить новость
МЧС,пожар,пожарные,Свердловская область,лесные пожары,предупредение,пожароопасный период,потепление
15-18 апреля в окрестностях городов Свердловской области из-за теплой погоды наступает пожароопасный период. Об это предупреждает Свердловское управление МЧС. Спасатели также призывают жителей области быть внимательными в этот период во избежании лесных пожаров

Необходимо произвести опашку земли в садах и поселках, расположенных рядом с лесом. В населенных пунктах обязательно должна быть система оповещения людей о пожаре, исправная телефонная связь и источники воды для тушения.

Также МЧС рекомендует выполнять все правила эксплуатации электроприборов, не оставлять без присмотра растопленные печи и повременить с походами в лес, сообщает «Znak».
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

67 человек эвакуированы из торгового комплекса в Краснотурьинске (ФОТО)
вчера, 15:55
0 0
500 сотрудников МЧС будут дежурить в храмах Свердловской области в Пасхальную ночь
7 апреля, 13:25
1 4
Екатеринбуржец не смог дозвониться до МЧС по поводу жалобы на соседей
6 апреля, 08:00
0 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 23
Сейчас на сайте 3640 гостей и 164 пользователя
Подписаться на новости