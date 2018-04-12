Жарить шашлыки станет опасно: пожароопасный период начинается в Свердловской области

15-18 апреля в окрестностях городов Свердловской области из-за теплой погоды наступает пожароопасный период. Об это предупреждает Свердловское управление МЧС. Спасатели также призывают жителей области быть внимательными в этот период во избежании лесных пожаров.
Необходимо произвести опашку земли в садах и поселках, расположенных рядом с лесом. В населенных пунктах обязательно должна быть система оповещения людей о пожаре, исправная телефонная связь и источники воды для тушения.
Также МЧС рекомендует выполнять все правила эксплуатации электроприборов, не оставлять без присмотра растопленные печи и повременить с походами в лес, сообщает «Znak».