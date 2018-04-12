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Новости Нижнего Тагила

Музей-завод и тагильский поднос поборются за звание самого яркого объекта культуры

12 апреля 2018, 18:15Добавить новость
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Жителей Свердловской области приглашают принять участие в голосовании за самый яркий культурный объект региона. Голосование началось 6 апреля и сейчас проходит в рамках «Ночи музеев в Свердловской области – 2018».

Опрос размещен на официальном сайте акции. Всего в голосовании представлены 17 культурных объектов Свердловской области. Из Нижнего Тагила в опрос включены 4 объекта: тагильский расписной поднос, уральский малахит (оба находятся в комплексе «Горнозаводской Урал»), первый русский паровоз Мирона и Ефима Черепановых, а также музей-завод.

Чтобы проголосовать нужно зарегистрироваться на сайте и заполнить анкету. Отдать свой голос можно не более чем семи объектам.

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