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Новости Нижнего Тагила

Савиновских подала заявление клевете от сотрудницы детдома в Екатеринбурге (ФОТО)

12 апреля 2018, 22:05Добавить новость
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Многодетная мать Юлия Савиновских, у которой опека отняла двух приемных детей, обвиняет в клевете сотрудницу Дома ребенка.

Многодетная мать подала заявление о клевете в следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга.

Савиновских рассказала, что сотрудница опеки в ходе общения с родителями приемных детей распространяла ложную информацию. Сотрудница писала о насилии в отношении детей и их растлении, махинациях с пособиями и других вещах.

Информация распространялась в социальных сетях через родительские сообщества. Сотрудница не скрывала своего места работы, уточняет «Znak».

 

 

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Фото: Юлия Савиновских
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