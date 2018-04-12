Савиновских подала заявление клевете от сотрудницы детдома в Екатеринбурге (ФОТО)

Многодетная мать Юлия Савиновских, у которой опека отняла двух приемных детей, обвиняет в клевете сотрудницу Дома ребенка.

Многодетная мать подала заявление о клевете в следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга.



Савиновских рассказала, что сотрудница опеки в ходе общения с родителями приемных детей распространяла ложную информацию. Сотрудница писала о насилии в отношении детей и их растлении, махинациях с пособиями и других вещах.



Информация распространялась в социальных сетях через родительские сообщества. Сотрудница не скрывала своего места работы, уточняет «Znak».

Фото: Юлия Савиновских