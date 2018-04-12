Скульптуры животных появятся в детской зоне нижнетагильского парка «Народный»
12 апреля, 19:10Общество
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Начался прием заявок на участие в IV Симпозиуме городской и ландшафтной скульптуры, который проходит в Нижнем Тагиле. Тема мероприятия в этом году - животные Урала. Лучшие работы скульпторов установят в парке «Народный».
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам начальника управления культуры мэрии Светланы Юрчишиной, после долгого обсуждения было решено установить скульптуры в детской и прогулочной зонах парка «Народный».
Зоны находятся на обширной территории и хорошо просматриваются с двух мостов через реку Тагил, поэтому скульптуры будут заметны со всех сторон рассказала Светлана Юрчишина.
Также в положении о симпозиуме говорится о том, что скульпторы могут выполнять свои арт-объекты не только отдельно стоящими скульптурами, но и в виде скамеек, качелей, песочниц и лестниц для детей.
Заявки на участие принимаются до 5 мая. Выбранные комиссией скульптуры установят в парке «Народный» в августе ко Дню города, пишет ИА «Все новости».
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