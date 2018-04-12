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Новости Нижнего Тагила

Скульптуры животных появятся в детской зоне нижнетагильского парка «Народный»

12 апреля 2018, 19:10Добавить новость
Нижний Тагил,парк Народный,детская зона,скульптуры,арт-объекты,Симпозиуме городской и ландшафтной скульптуры,скульптуры животных
Начался прием заявок на участие в IV Симпозиуме городской и ландшафтной скульптуры, который проходит в Нижнем Тагиле. Тема мероприятия в этом году - животные Урала. Лучшие работы  скульпторов установят в парке «Народный». По словам начальника управления культуры мэрии Светланы Юрчишиной, после долгого обсуждения было решено установить скульптуры в детской и прогулочной зонах парка «Народный»

Зоны находятся на обширной территории и хорошо просматриваются с двух мостов через реку Тагил, поэтому скульптуры будут заметны со всех сторон, -- рассказала Светлана Юрчишина.

Также в положении о симпозиуме говорится о том, что скульпторы могут выполнять свои арт-объекты не только отдельно стоящими скульптурами, но и в виде скамеек, качелей, песочниц и лестниц для детей.

Заявки на участие принимаются до 5 мая. Выбранные комиссией скульптуры установят в парке «Народный» в августе ко Дню города, пишет ИА «Все новости».
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