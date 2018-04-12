Сносившая телебашню в Екатеринбурге компания оштрафована на 10 тысяч рублей

Компания «Работы взрывные специальные», которая занималась сносом телебашни в Екатеринбурге, оштрафована на 10 тысяч рублей за нарушение правил обеспечения безопасности воздушных судов. Свердловская транспортная прокуратура уточняет, что речь идет о сигнальных огнях на вершине башни. В начале демонтажа телебашни они были повреждены взрывниками. Маяки быстро восстановили, а специалисты аэропорта Кольцово были своевременно предупреждены об инциденте.
Компания «Работы взрывные специальные» привлечена к административной ответственности и должна будет заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей, пишет «URA.RU».