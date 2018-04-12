Сносившая телебашню в Екатеринбурге компания оштрафована на 10 тысяч рублей
12 апреля, 16:40Общество
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Компания «Работы взрывные специальные», которая занималась сносом телебашни в Екатеринбурге, оштрафована на 10 тысяч рублей за нарушение правил обеспечения безопасности воздушных судов.
Сюжеты: Екатеринбург
Свердловская транспортная прокуратура уточняет, что речь идет о сигнальных огнях на вершине башни. В начале демонтажа телебашни они были повреждены взрывниками. Маяки быстро восстановили, а специалисты аэропорта Кольцово были своевременно предупреждены об инциденте.
Компания «Работы взрывные специальные» привлечена к административной ответственности и должна будет заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей, пишет «URA.RU».
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