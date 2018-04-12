Сносившая телебашню в Екатеринбурге компания оштрафована на 10 тысяч рублей

Свердловская транспортная прокуратура уточняет, что речь идет о сигнальных огнях на вершине башни. В начале демонтажа телебашни они были повреждены взрывниками. Маяки быстро восстановили, а специалисты аэропорта Кольцово были своевременно предупреждены об инциденте.