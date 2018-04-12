Сотрудники тагильского военкомата награждены в честь 100-летия ведомства (ФОТО)

Награждение провел заместитель мэра Нижнего Тагила Валерий Суров. Он вручил начальнику военкомата Александру Вострилову грамоту, а сотрудникам ведомства благодарности.



Он отметил:

Вы выполняете важную миссию, проводя строгий отбор в ряды российской армии, поэтому можно смело сказать, что вы стоите на рубеже обороноспособности нашей страны.