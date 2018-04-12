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Новости Нижнего Тагила

Сотрудники тагильского военкомата награждены в честь 100-летия ведомства (ФОТО)

12 апреля 2018, 08:30Добавить новость
город,Нижний Тагил,праздник,работа,Россия,Свердловская область,военкомат,Валерий Суров
В Нижнем Тагиле 11 апреля состоялось торжественное мероприятие, на котором наградили сотрудников городского военкомата. Встреча состоялась в связи с празднованием 100-летия основания военкоматов России.

Награждение провел заместитель мэра Нижнего Тагила Валерий Суров. Он вручил начальнику военкомата Александру Вострилову грамоту, а сотрудникам ведомства благодарности.

Он отметил:

 

Вы выполняете важную миссию, проводя строгий отбор в ряды российской армии, поэтому можно смело сказать, что вы стоите на рубеже обороноспособности нашей страны.

 

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Фото: официальный сайт города

 
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