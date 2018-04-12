Строительная фирма в Екатеринбурге задолжала сотрудникам более 450 тыс. рублей

В отношении 40-летнего генерального директора одной из строительных компаний Екатеринбурга было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев».



В ходе расследования стало известно о том, что на протяжении четырёх месяцев 5 сотрудников компании не получали денежных средств. Общая сумма задолженности превысила 450 тыс. рублей, сообщает СУ СК России по Свердловской области.



Правоохранительные органы проводят следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. За преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, действующим законодательством установлена ответственность, в том числе, в виде лишения свободы на срок до трёх лет.