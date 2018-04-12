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Новости Нижнего Тагила

Строительная фирма в Екатеринбурге задолжала сотрудникам более 450 тыс. рублей

12 апреля 2018, 06:35Добавить новость
деньги,Екатеринбург,прокуратура,работа,Свердловская область,уголовное дело,задолженность,зарплата,строительная компания
Екатеринбургская строительная фирма с апреля по июль 2016-го не выплачивала 5-ти сотрудникам заработную плату. Работники, не получившие положенные деньги, обратились в правоохранительные органы для восстановления нарушенных прав.

В отношении 40-летнего генерального директора одной из строительных компаний Екатеринбурга было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев».

В ходе расследования стало известно о том, что на протяжении четырёх месяцев 5 сотрудников компании не получали денежных средств. Общая сумма задолженности превысила 450 тыс. рублей, сообщает СУ СК России по Свердловской области.

Правоохранительные органы проводят следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. За преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, действующим законодательством установлена ответственность, в том числе, в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

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