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Новости Нижнего Тагила

Суд Каменска-Уральского вернул ребёнку право на прописку в квартире отца

12 апреля 2018, 09:00Добавить новость
город,дети,нарушение,прокуратура,ребенок,Россия,Свердловская область,суд,Каменск-Уральский
В Каменске-Уральском прокуратура помогла матери с ребёнком восстановить жилищные права несовершеннолетнего.

Дело в том, что после развода родителей ребёнок остался с матерью, а отец продолжил жить в принадлежащей ему квартире. Вскоре после развода с супругой мужчина снял ребёнка с регистрационного учёта. В результате этого несовершеннолетний остался без прописки.

Прокуратура провела проверку и установила, что права ребенка были нарушены. В связи с этим материалы были направлены в суд.

На заседании суда прокурор разъяснил, что ребёнок не может быть признан «бывшим членом семьи», поэтому его право пользования жилым помещением не может быть прекращено. Тот факт, что несовершеннолетний выехал из квартиры вместе с матерью, не является поводом для снятия его с учёта. Суд признал за ребёнком право пользоваться квартирой родителя, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

 
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