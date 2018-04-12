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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанин отправится в колонию строгого режима за неуплату алиментов ребенку

12 апреля 2018, 11:30Добавить новость
Нижний Тагил,суд,ребенок,долг,деньги,колония,алименты,приговор

Дзержинский суд Нижнего Тагила 11 апреля 2018 года приговорил мужчину к реальному сроку лишения свободы за неуплату алиментов своему малолетнему ребенку.

Дзержинским судом Нижнего Тагила на основании доказательств, представленных гособвинителем, установлено, что тагильчанин намеренно уклонялся от уплаты алиментов в период с осени 2017 года по весну 2018. Уважительных причин на это у него не было. В результате чего образовалась задолженность по исполнительному листу в размере более 48 тыс. руб.

На решение суда также повлияла характеристика должника. Мужчина был ранее судим, совершил преступление во время отбывания наказания по предыдущему приговору. Суд приговорил тагильчанина к лишению свободы на срок 1 год и 1 месяц. Отбывать наказание осужденному придется в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Свердловской области.

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