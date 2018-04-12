Тагильчанин отправится в колонию строгого режима за неуплату алиментов ребенку

Дзержинским судом Нижнего Тагила на основании доказательств, представленных гособвинителем, установлено, что тагильчанин намеренно уклонялся от уплаты алиментов в период с осени 2017 года по весну 2018. Уважительных причин на это у него не было. В результате чего образовалась задолженность по исполнительному листу в размере более 48 тыс. руб.