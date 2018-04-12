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Новости Нижнего Тагила

«Ты спаслась, а они нет!»: спасшуюся из пожара в Кемерово девочку затравили в школе

12 апреля 2018, 13:35Добавить новость
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9-летнюю дочку пожарного из Кемерово одноклассники обвинили в том, что она сумела спастись из сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня».

В день, когда случился пожар, супруга пожарного отправилась вместе с дочерью в ТЦ сделать покупки. Когда они почувствовали запах дыма, то сразу вышли из здания.

По словам отца девочки, в школе сверстники обвинили ребенка в том, что она осталась жива, а пожарные не стали спасать детей: 

 Это твой папа виноват. Ты спаслась, а они нет. Папа научил, наверное, как сбежать? Ты крыса!


Теперь девочка не хочет посещать школу и страдает приступами панических атак.

Педагоги учебного заведения порекомендовали родителям подождать, пока тема пожара немного забудется, пишет телеканал «360».

В Краснотурьинске подростки подожгли игрушки на мемориале в память жертв пожара в Кемерово.

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