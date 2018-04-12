«Ты спаслась, а они нет!»: спасшуюся из пожара в Кемерово девочку затравили в школе

В день, когда случился пожар, супруга пожарного отправилась вместе с дочерью в ТЦ сделать покупки. Когда они почувствовали запах дыма, то сразу вышли из здания.



По словам отца девочки, в школе сверстники обвинили ребенка в том, что она осталась жива, а пожарные не стали спасать детей:





Это твой папа виноват. Ты спаслась, а они нет. Папа научил, наверное, как сбежать? Ты крыса!



Теперь девочка не хочет посещать школу и страдает приступами панических атак.



Педагоги учебного заведения порекомендовали родителям подождать, пока тема пожара немного забудется, пишет телеканал «360».



В Краснотурьинске подростки подожгли игрушки на мемориале в память жертв пожара в Кемерово.