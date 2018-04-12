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«Ты спаслась, а они нет!»: спасшуюся из пожара в Кемерово девочку затравили в школе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Ты спаслась, а они нет!»: спасшуюся из пожара в Кемерово девочку затравили в школе

12 апреля, 13:35Общество
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