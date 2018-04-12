Жюри премии «Человек года 2018» утверждено в Нижнем Тагиле

Компетентное жюри определит победителей в номинациях премии «Человек года 2018». Жюри будет выбирать самых достойных жителей Нижнего Тагила.

Самые талантливые и уважаемые люди представлены на премии «Человек года». И чтобы выбрать лучших среди множества достойных, нужны авторитетные и компетентные судьи. Именно такие люди и вошли в состав жюри. Кто-то из них и сам получал награду «Человек года».



В 18 номинациях избранные представители жюри выберут победителей. В 2018 году в состав жюри вошли:



Сергей Константинович Носов - глава города Нижнего Тагила.



Лев Евгеньевич Мордров - вице-президент «Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области», председатель совета «Дом предпринимателей», эксперт общественной палаты Свердловской области по малому и среднему бизнесу.



Епископ Нижнетагильский и Невьянский Иннокентий.



Василий Валерьевич Гришков - управляющий директор ООО «Садовый Центр ПЯТНИЦА», победитель премии «Человек года 2016» в номинации «За Процветание города».



Сергей Партин - лучший молодой предприниматель России 2014 года, директор автономной некоммерческой организации «Центр развития молодежных инициатив».



Ирина Серебреникова-Потеева - спортсмен-инструктор в спортивном клубе «Спутник», 7-кратная чемпионка России по боксу, бронзовый призер чемпионата Европы (2006 - до 66 кг), чемпионка Европы (2007 - до 66 кг), бронзовый призер чемпионата мира (2012 - до 69 кг), победитель международных турниров, мастер спорта международного класса по боксу.



Анна Владимировна Межова - общественный деятель, руководитель благотворительного фонда «Нижнетагильский городской родительский комитет».



Антон Антоненко - редактор группы Типичный Тагильчанин.



Номинантам не придется самим защищать свою кандидатуру перед судьями. Жюри определит победителя, изучив анкеты в специальном разделе TagilCity.ru, посвящённом премии.



В то же время победитель в номинации «Личность года» будет определен с помощью открытого голосования пользователей интернета на сайте TagilCity.ru. Проголосовать можно за любое число номинантов, но голос за каждого можно отдать лишь 1 раз. Любые накрутки будут аннулированы.







Победители в каждой из номинаций, включая «Личность года», будут объявлены на торжественной церемонии «Человек года» 18 апреля 2018 года, во время которой будут вскрыты конверты с именами победителей.