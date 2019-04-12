Дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» передано в суд

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Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемеровской области, в котором погибли 60 человек, сообщает ИА ТАСС.
Заместитель генерального прокурора утвердил обвинительное заключение против директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, директора «Зимней вишни» Надежду Судденок и технического директора ТЦ Георгия Соболева.
Также в нарушении требований пожарной безопасности обвиняется руководитель и сотрудник ООО «Системный интегратор», охранник ТРЦ и начальник караула пожарной части №2 государственного учреждения «1 отряд ФПС по Кемеровской области».
Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек. Вскоре перед судом предстанут семь фигурантов, среди которых руководство торгового центра и пожарный Сергей Генин.
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