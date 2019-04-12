Дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» передано в суд

Также в нарушении требований пожарной безопасности обвиняется руководитель и сотрудник ООО «Системный интегратор», охранник ТРЦ и начальник караула пожарной части №2 государственного учреждения «1 отряд ФПС по Кемеровской области».

Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек. Вскоре перед судом предстанут семь фигурантов, среди которых руководство торгового центра и пожарный Сергей Генин.