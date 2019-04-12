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Депутат Госдумы попросил губернатора назвать УКЛРЦ именем Тетюхина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Депутат Госдумы попросил губернатора назвать УКЛРЦ именем Тетюхина

Сегодня, 12:02ОбществоФото: Уральский клинико-реабилитационный центр
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