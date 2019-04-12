Депутат Госдумы попросил губернатора назвать УКЛРЦ именем Тетюхина
Сегодня, 12:02ОбществоФото: Уральский клинико-реабилитационный центр
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Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин обратился к губернатору с просьбой присвоить УКЛРЦ имя Владислава Тетюхина, об этом депутат написал на свой странице в соцсети.
Сюжеты: Нижний Тагил
Алексей Балыбердин опубликовал текст обращения, которое направил Евгению Куйвашеву. В нем он просит присвоить Уральскому клинико-реабилитационному центру в Нижнем Тагиле имя его основателя.
Думаю, это малая толика того, что мы можем сделать для увековечивания памяти об этом замечательном человеке,написал депутат.
Жители Нижнего Тагила в соцсетях также выдвигали предложения назвать именем Тетюхина одну из улиц города.
Панихида по Владиславу Тетюхину состоится 13 апреля в Верхней Салде.
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