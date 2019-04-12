Депутат Госдумы попросил губернатора назвать УКЛРЦ именем Тетюхина

Алексей Балыбердин опубликовал текст обращения, которое направил Евгению Куйвашеву. В нем он просит присвоить Уральскому клинико-реабилитационному центру в Нижнем Тагиле имя его основателя.

Думаю, это малая толика того, что мы можем сделать для увековечивания памяти об этом замечательном человеке,написал депутат.

Жители Нижнего Тагила в соцсетях также выдвигали предложения назвать именем Тетюхина одну из улиц города.