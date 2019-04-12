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Колесо обозрения в парке Бондина в Нижнем Тагиле покрасят за 1,6 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Колесо обозрения в парке Бондина в Нижнем Тагиле покрасят за 1,6 млн рублей

12 апреля, 09:43ОбществоФото: TagilCity.ru
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