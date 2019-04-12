Колесо обозрения в парке Бондина в Нижнем Тагиле покрасят за 1,6 млн рублей

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет выполнить полное восстановление лакокрасочного покрытия аттракциона. Опоры, стрелы и кабинки будут красными и желтыми, остальные детали – фиолетовыми.

Финансирование работ будет осуществлено за счет доходов от оказания платных услуг в парке им. А.П. Бондина. Заявки от подрядчиков будут принимать до 26 апреля, аукцион проведут 30 апреля.