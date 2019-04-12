Колесо обозрения в парке Бондина в Нижнем Тагиле покрасят за 1,6 млн рублей
12 апреля, 09:43ОбществоФото: TagilCity.ru
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26-метровое колесо обозрения в Нижнетагильском городском парке культуры и отдыха им. А. П. Бондина покрасят за 1,6 млн рублей. Соответствующая закупка была размещена на официальном сайте госзакупок.
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно техзаданию, подрядчик должен будет выполнить полное восстановление лакокрасочного покрытия аттракциона. Опоры, стрелы и кабинки будут красными и желтыми, остальные детали – фиолетовыми.
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Финансирование работ будет осуществлено за счет доходов от оказания платных услуг в парке им. А.П. Бондина. Заявки от подрядчиков будут принимать до 26 апреля, аукцион проведут 30 апреля.
Гарантия на покраску составит 36 месяцев с даты приёмки. Срок выполнения работ – 45 дней с момента подписания договора.
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