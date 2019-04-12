Объединенный банк «Открытие» улучшил финансовые показатели

Банк демонстрирует хорошие финансовые результаты благодаря завершению интеграционных процессов внутри банковской группы. Кроме того, был произведен перезапуск основополагающих бизнес-процессов. Об этом пишут «Новые известия».

В первом квартале объем чистых процентных доходов составил 15,9 миллиардов рублей. При этом объем комиссионных в январе-марте достиг 4,9 миллиардов рублей.

Кредитный портфель юридических лиц увеличился на 7% или на 48,3 миллиарда рублей и достиг 754 миллиардов. Что касается кредитного портфеля физических лиц, то он вырос на 10% и достиг 229 миллиардов рублей.

Объем привлеченных средств клиентов не изменился и составляет около 1,23 триллиона рублей. Среди них 829 миллиардов составляют средства физических лиц.

По данным на 1 апреля регуляторный капитал банка «Открытие» составлял 310 миллиардов рублей. Эта цифра выросла с начала 2019 года на 7%. Норматив достаточности капитала Н1.0 также увеличился до 19%.

Российские и международные рейтинговые агентства отметили успехи банка. Так, агентство Moody’s подняло долгосрочные рейтинги банка «Открытие» сразу на две ступени - с B1 до Ba2. Другое агентство также на две ступени увеличило рейтинг кредитоспособности банка. Изменение рейтинга произошло благодаря усилению позиции банка по капиталу после присоединения Бинбанка, а также из-за сокращения объема проблемных активов.