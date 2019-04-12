Панихида по Владиславу Тетюхину пройдет только в Верхней Салде

Прощание с Владиславом Валентиновичем Тетюхиным и гражданская панихида состоится 13 апреля 2019 г. с 12:00 до 15:00 в г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 32 (ДК им. Агаркова),сообщили сегодня на официальном сайте УКЛРЦ.