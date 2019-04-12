Панихида по Владиславу Тетюхину пройдет только в Верхней Салде
Сегодня, 10:57ОбществоФото: Александр Зайцев/ «Областная газета»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Прощание с основателем Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Владиславом Тетюхиным пройдёт только в Верхней Салде, сообщили в центре. Накануне источники агентства сообщали, что планируется две панихиды — в УКЛРЦ в Нижнем Тагиле и в Верхней Салде, где Тетюхин много лет проработал директором ВСМПО.
Сюжеты: Эксклюзив, Верхняя и Нижняя Салда, Нижний Тагил
Прощание с Владиславом Валентиновичем Тетюхиным и гражданская панихида состоится 13 апреля 2019 г. с 12:00 до 15:00 в г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 32 (ДК им. Агаркова),сообщили сегодня на официальном сайте УКЛРЦ.
Напомним, Владислав Тетюхин скончался в четверг, 11 апреля. Известный российский металлург и промышленник, построивший на вырученные с продажи акций ВСМПО деньги медицинский центр в Нижнем Тагиле, умер после продолжительной болезни на 87-м году жизни.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей