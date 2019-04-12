Проект «Светлый город» будет реализован в 18 поселениях под Нижним Тагилом

Запланированы строительство 850 опор и монтаж 1000 светильников. Все новые линии будут объединены в одну систему управления освещением. Об этом рассказал на совещании с главой города директор ООО «Швабе-Урал» Евгений Плехов.

Также он сообщил, что на данный момент специалисты проводят геодезические и геологические изыскания. Когда они будут завершены, подрядчик приступит к разработке проектно-сметной документации. В средине лета начнутся монтажные работы.