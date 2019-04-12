Проект «Светлый город» будет реализован в 18 поселениях под Нижним Тагилом
В Нижнем Тагиле в рамках проекта «Светлый город» в 18 сельских населённых пунктах, входящих в состав муниципального образования, будут построены линии наружного освещения, сообщает пресс-служба администрации.
Запланированы строительство 850 опор и монтаж 1000 светильников. Все новые линии будут объединены в одну систему управления освещением. Об этом рассказал на совещании с главой города директор ООО «Швабе-Урал» Евгений Плехов.
Также он сообщил, что на данный момент специалисты проводят геодезические и геологические изыскания. Когда они будут завершены, подрядчик приступит к разработке проектно-сметной документации. В средине лета начнутся монтажные работы.
В числе первых новые линии наружного освещения появятся в селах Верхняя Ослянка, Серебрянка, поселках Баклушина, Волчевка, Покровское-1, Чащино, Чауж, Антоновский, Студеный и Канава. В рамках второй очереди – в селах Елизаветинское, Сулем, поселках Ёква, Уралец, Висимо-Уткинск и деревнях Захаровка, Баронская, Усть-Утка.