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Проект «Светлый город» будет реализован в 18 поселениях под Нижним Тагилом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Проект «Светлый город» будет реализован в 18 поселениях под Нижним Тагилом

12 апреля, 22:21ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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