Против свидетеля по делу экс-начальника СвЖД возбуждено уголовное дело

Как уточняют в ведомстве, 40-летний мужчина подозревается в том, что пытался получить 3 млн рублей. По телефону он сообщал заявителю, что знает о нем некие сведения, за которые заявитель может быть привлечен к уголовной ответственности. За неразглашение этих сведений, мужчина попросил 3 млн рублей.