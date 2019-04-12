Против свидетеля по делу экс-начальника СвЖД возбуждено уголовное дело
12 апреля, 20:01ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В отношении 40-летнего Евгения Акулова, который заявил на бывшего начальника СвЖД, возбуждено уголовное дело. Он подозревается в мошенничестве, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте, сообщают «ЕАН».
Как уточняют в ведомстве, 40-летний мужчина подозревается в том, что пытался получить 3 млн рублей. По телефону он сообщал заявителю, что знает о нем некие сведения, за которые заявитель может быть привлечен к уголовной ответственности. За неразглашение этих сведений, мужчина попросил 3 млн рублей.
Заявитель отдал деньги этому мужчине чрез знакомую, однако после получения денег, мужчину задержала ФСБ.
Ранее сообщалось, что Евгений Акулов вымогал 3 млн рублей у Григория Калекина, который является родственником Алексея Миронова.
Евгений Акулов был одним из свидетелей по делу экс-начальника СвЖД.
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