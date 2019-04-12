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СК проводит проверку после хлопка газа на «Уралхимпласте» в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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СК проводит проверку после хлопка газа на «Уралхимпласте» в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:34ОбществоФото: СУ СКР по Свердловской области
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