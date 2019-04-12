СК проводит проверку после хлопка газа на «Уралхимпласте» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:34ОбществоФото: СУ СКР по Свердловской области
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Следственным отделом по Дзержинскому району Нижнего Тагила по факту ЧП на «Уралхимпласте» организована проверка, сообщает СУ СКР по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Следователи проводят проверку после хлопка газа на «Уралхимпласте», который произошел 11 апреля. В результате инцидента ожоги получил сотрудник предприятия.
В настоящий момент затребована документация, касающаяся обеспечения техники безопасности на производстве, проведен осмотр места происшествия. В отношении пострадавшего будет организована медицинская экспертиза, которая позволит установить степень вреда, причиненного его здоровью. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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