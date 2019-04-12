СК проводит проверку после хлопка газа на «Уралхимпласте» в Нижнем Тагиле

Следователи проводят проверку после хлопка газа на «Уралхимпласте», который произошел 11 апреля. В результате инцидента ожоги получил сотрудник предприятия.

В настоящий момент затребована документация, касающаяся обеспечения техники безопасности на производстве, проведен осмотр места происшествия. В отношении пострадавшего будет организована медицинская экспертиза, которая позволит установить степень вреда, причиненного его здоровью. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.