Строительство объектов для соединений РВСН завершено в Нижнем Тагиле

В первом квартале 2019 года ракетная дивизия РВСН получила 13 новых хранилищ. В Нижнем Тагиле строители завершили строительство инфраструктуры под ракетные комплексы.

Всего в текущем году запланирован ввод в эксплуатацию 3 751 здания и сооружения. На капремонты выделены 159,7 млрд рублей.