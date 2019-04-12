Строительство объектов для соединений РВСН завершено в Нижнем Тагиле
12 апреля, 20:43ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле завершено строительство инфраструктуры под ракетные комплексы в соединениях РВСН. Об этом рассказал «Интерфакс» заместитель министра обороны Тимур Иванов.
Сюжеты: Нижний Тагил
В первом квартале 2019 года ракетная дивизия РВСН получила 13 новых хранилищ. В Нижнем Тагиле строители завершили строительство инфраструктуры под ракетные комплексы.
Всего в текущем году запланирован ввод в эксплуатацию 3 751 здания и сооружения. На капремонты выделены 159,7 млрд рублей.
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