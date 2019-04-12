Свердловчане могут увековечить память фронтовиков на мемориальном комплексе
Жители Свердловской области смогут увековечить память родственников-фронтовиков на «Дороге памяти» историко-мемориального комплекса в Москве, сообщает правительство региона.
В московском парке «Патриот» к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне появится историко-мемориальный комплекс в создании которого может принять участи каждый житель России, являющийся родственником фронтовика. Центром комплекса станет храм Вооруженных сил Российской Федерации, строительство которого завершиться к 9 мая 2020 года. Рядом с храмом появится «Дорога памяти», где будут увековечены имена фронтовиков. Протяженность дороги составит 1 418 шагов, ровно столько дней длилась Великая Отечественная война.
Любой желающий может направить фотоматериалы и истории о своих родственниках-фронтовиках в благотворительный фонд «Воскресение».
Таким образом, каждый может стать сопричастным к благородному делу увековечивания памяти фронтовиков,сообщает правительство Свердловской области.